محافظ الفيوم يكشف عن استعدادات مواجهة موسم سقوط الأمطار

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الاستعداد للسيول يتم عن طريق قراءة خريطة تنبؤات الأمطار التي تُحدث يوميًا من خلال غرفة عمليات وزارة الري ويتم إرسالها للمحافظات، بالإضافة إلى متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية اليومية عن تنبؤات سقوط الأمطار وكمياته.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الممرات المائية في الفيوم منخفضة وتتجمع فيها المياه بشكل كثيف في حال سقوط أمطار غزيرة، وتم اتخاذ إجراءات احترازية حيال ذلك.

وتابع، عندما ضربت موجة الطقس السيء العديد من المحافظات في شهر مارس الماضي، شهدت الفيوم العديد من الأزمات في بعض الأماكن مثل بحيرة قارون أو الأماكن المنخفضة، ما أدى إلى غرق عدد من البيوت، مضيفًا: "الأزمة الماضية جعلتنا نتعلم العديد من الدروس المستفادة".

وأكد محافظ الفيوم، أن مديرية التضامن لها دورًا كبيرًا في هذا الموضوع، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة، من خلال تجهيز أماكن بديلة التي من الممكن أن نستعين بها كأماكن إخلاء لأي أماكن متضررة، كما أن مديرية الطرق قامت بدور كبير وعمل قطع لبعض الطرق بسبب هطول الأمطار.