محافظ الفيوم: الدولة نجحت في إدارة الانتخابات رغم أزمة كورونا

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن العملية الانتخابية التي شهدتها المحافظة اليوم وأمس، كانت مطمئنة للغاية، واستطاعت الدولة المصرية، عقد انتخابات مجلس النواب، في ظل تحذيرات دولية من عودة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف تصريحات عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "DMC": "الدولة المصرية نجحت في إدارة هذه الانتخابات، بتعاون أجهزة الدولة مجتمعة، أمنيًا وعسكريًا بالإضافة إلى اللجان الفرعية وتعاون القضاة فيها مع الناخبين".

وتابع: "جرى إغلاق بعض اللجان في تمام التاسعة مساءً، واستمرت عملية الاقتراع للمواطنين، الذين كانوا موجودين في اللجان، ثم بدأت عمليات الفرز، وعمومًا فإن الأجهزة التنفيذية للمحافظة، بذلت جهدًا كبيرًا في أعمال النظافة والتعقيم، في فترة ما قبل الانتخابات ومديرية التربية والتعليم وفرت كل الاحتياجات".

وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة، قامت بدور توعوي كبير، ودفعت بأعداد كبيرة من الشباب أمام اللجان ذات الإقبال الكبير، لتنظيم المواطنين، للتأكيد على التباعد الاجتماعي، ودخل المواطنون اللجان بصورة فردية، والتأكيد على ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة، قبل قياس اللجنة وضمان استعمال أدوات الحماية الشخصية.