عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

أعلن الإعلامي أحمد يونس، عبر حسابه على فيس بوك، وفاة والدته قبل قليل، قائلا: "أمي ماتت، الغالية راحت ورايح ادفنها، بالله عليكم لا تبخلوا عليها بالدعاء، هي في أمس الحاجة إليه".

ودخلت والدته في غيبوبة وكانت في حالة حرجة، وطالب أصدقاءه ومتابعيه بالدعاء لها، قائلا: "أمي في ساعات حرجة غيبوبة تامة من 3 أيام أسالكم الدعاء".

وخلال الشهر الماضي تعرض الإعلامي أحمد يونس لموقف إنساني صعب، حين توفي ابن شقيقه في حادث حافلة مدرسته.

وروى "يونس" كواليس معرفته بالحادث الذي أودى بحياة ابن شقيقته، إذ تلقى الخبر في البرنامج، بعد فترة قصيرة من إذاعته خبر الحادث، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "يوم وفاة ابن اختي 12 أكتوبر الحزين الصبح، كنت في برنامجي الصباحي على الراديو ودايما بيكون عندي تقرير مروري".

وأضاف: "فإذا بي اتبلغ بحادث مروري في التجمع الخامس بين أتوبيس مدرسة وأتوبيس رحلات، وتسبب في وفاة طفل 13 عاما، قلبي وجعني على أم وأبو الطفل وقلت بالحرف يا قهرتهم على ضناهم".

وواصل يونس: "طلعت من الاستوديو أتأكد من كل زمايلي إن ولادهم وصلوا مدارسهم بسلامة الله، فاتطمنت الحمد لله ورجعت الاستوديو أكمل شغلي كانت الساعة 8:10 الصبح، فإذا بي أتلقى مكالمة تليفونية من أخويا الكبير، بيقولي مصيبة يا أحمد مصيبة، كل توقعي إنه هيقولي أمك ماتت، لكن لقيته بيقولي مصطفى ابن أختك سماح مات في حادثة أتوبيس مدرسة".