بعد وفاة آخرهم.. معلومات عن الأغوات المكلفين بخدمة الحرمين الشريفين

توفى، أول أمس، الآغا أحمد على ياسين، أحد أبرز خدام الحجرة النبوية الشريفة بالمدينة المنورة، وفقًا لما نشرته جريدة "سبق" السعودية.

والآغا أحمد ياسين أحد الأربعة المتبقين من أغوات المدينة المنورة الذى يتولون خدمة الحجرة النبوية الشريفة، وتوفى عن عمر ناهز 95 عامًا.

ونعى ملتقى الأذان والمؤذنين، بصفحته على موقع "تويتر" وفاة الآغا أحمد على ياسين أحد خدام الحجرة النبوية الشريفة في الحرم النبوي الشريف، موضحًا أداء صلاة الجنازة بالحرم النبوي الشريف على المتوفى بصلاة العشاء.

والأغوات هم جماعة من الناس يخدمون الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، وهم من الخصيان ولا يتزوجون، ويتفرغون لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وخدمة الغرفة النبوية، وهم من غير السعوديين ويتم تجنسيهم.

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم احد خدام الحجرة النبوية الشريفة في الحرم النبوي الشريف الآغا أحمد علي ياسين وهو أحد الأربعة المتبقين من أغوات المدينة. رحمه الله جزاء ما قدم من عناية ورعاية للحجرة النبوية والروضة الشريفة والحرم النبوي واسكنه الله فسيح جناته ورفع درجته في عليين. pic.twitter.com/EHO4jIrRcx — ملتقى الأذان و المؤذنين (@aljeneral111) November 1, 2020

ويشترط في الذي يريد الالتحاق بسلك الأغوات أن يكون مخصيًا، ويقبل تطبيق نظام الأغوات عليه، ويرابط في الحرم مدة سبع سنوات متواصلة بناءً على جدول المناوبة للأغوات، ويؤدي واجبه على أكمل وجه، ويطيع أوامر رؤسائه، ويتمتع بصحة جيدة.

وفي السابق كان البحث عن الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، يتم عن طريق الأغوات الذين يسافرون من أجل هذه المهمة، فإذا وجدوا من تتوفر فيهم الشروط، يخبرون به شيخ الأغوات فيكتب بشأنه فيأمر وزير الحج والأوقاف بتعيينه، ومنحه الجنسية السعودية، ويحضر عن طريق السفارة السعودية، وبعد قدومه يجرى عليه الكشف الطبي، ويعرف بالنظام الذي يحكم الأغوات، ثم يرفع ملفه إلى وزارة الحج والأوقاف.

وحاليًا، لا يقبل استقدام أغوات جدد، بناءً على أوامر ملكية، وآخر شخص تعين بهذا المنصب كان منذ أكثر من 43 عامًا، ولم يبق منهم إلا أعداد قليلة؛ نظرًا لأنهم كبروا في السن.