"شيحة": شروط السعودية لا تناسب إلا شريحة بسيطة من المعتمرين المصريين

قال أشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة، إن السعودية بدأت اليوم استقبال المعتمرين من خارج أراضيها وتحديدًا من ماليزيا وباكستان بأعداد قليلة، مشيرًا إلى أن المملكة وضعت شروطًا عديدة للحفاظ على صحة المعتمرين من فيروس كورونا، وهذه الشروط قد لا تتناسب إلا مع شريحة بسيطة جدًا من المصريين.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الضوابط تناسب الحالة الاستثنائية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الشروط التي لا تتوافق مع مصر تتمثل في البقاء بالفندق لمدة 3 أيام قبل أداء العمرة، وهذه تكلفة زائدة على أغلب المعتمرين، خاصة في الفئة الاقتصادية، بخلاف إجراء فحص كورونا المكلف ذهابًا وإيابًا، وهذه تكلفة مادية أخرى على المعتمر.

ولفت إلى أن المملكة تشترط أن يتراوح سن المعتمر بين 18 إلى 50 عامًا، كما أن العدد على مستوى المعتمرين على مستوى العالم لن يزيد عن 20 ألف، أي أن نسبة مصر قد لا يزيد عن 20 فردًا في اليوم، وفقًا لهذه الاشتراطات.