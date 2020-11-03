رفع جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته ليلة الدخلة في المنوفية للحكم

رفعت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جلسة محاكمة قاتل زوجته في ليلة الزفاف، بمركز الباجور، بعد تأجيلها لأكثر من مرة، للنطق بالحكم نهاية الجلسة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور "م. ر. ع. أ، 19 عاما، جثة هامدة في يوم زفافها، وبالانتقال وسؤال شقيقها، أكد انه قد ذهب إلى شقيقته، يوم صباحيتها، وفتح الزوج الباب له وبيده سكين ملطخة بالدماء، ووجد شقيقته غارقة في دمائها.

وأكد ابن خال العروس القتيلة، أن فكرة مقتلها لم تراود شقيقها، الذي تحدث مع زوج شقيقته على سبيل المزاح، وقال له "إيه الدم والسكين ده، هو فيه حد بيدبح فراخ يوم الصباحية"، فرد العريس ضاحكًا: "ادخل شوف الفراخ اللي جوه"، وأغلق الباب على العروس وشقيقها.

وأمرت محكمة جنايات شبين الكوم، في وقت سابق بإيداع الزوج ويدعى "م. ع"، لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية، للتأكد من سلامته العقلية، بعد طلب من المحامي الخاص به، كما استمعت إلى أقوال والدته وشقيقته التوأم في القضية للتأكد من الصحة العقلية للزوج القاتل.

فيما أكد التقرير الذي أعدته إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه جرى فحص المتهم بقتل زوجته "محمد.م.م.ع" ليلة الصباحية، بمعرفة لجنة ثلاثية بالمستشفى وتم عمل التقرير الطبي العقلي المطلوب حيث رؤي أن حالته لا تستدعي حجزه بالمستشفى لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي.

وأوضح التقرير، أن الكشف الطبي النفسي والعقلي على المتهم أكد أنه لا يوجد لديه اضطراب في الحركة أو الاتزان، وكلامه متناسق وإجابته مناسبة للأسئلة الموجهة إليه، ولا يوجد نسبة هلاوس من أي نوع أو سلوك هلوسي، ولا يعاني من أي شكل أو محتوى في مجرى التفكير، وقادر على الإدراك والاختيار.

وشدد تقرير الطب النفسي والعقلي على أن المتهم المذكور لا يوجد لديه في الوقت الحالي وفي وقت الواقعة محل الاتهام ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي نافي للمسؤولية الجنائية وهو سليم الاختيار والإدراك، والحكم على الأمور و معرفة الخطأ من الصواب، كما تم إجراء اختبار وكسلر بلفيو لقياس ذكاء الراشدين وقد حصل المتهم على معامل 100 وهذا يضعه في المتوسط الطبيعي للذكاء.