وزيرة التضامن توجه برفع كفاءة منزل "الأم المكافحة" في المنوفية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ببحث حالة سيدة من مركز الشهداء بالمدينة، أفنت حياتها من أجل خدمة 3 من أبنائها من ذوي الإعاقة أكبرهم 40 عامًا وأصغرهم 27 عامًا، وذلك في استجابة لما نشرته "الوطن" عن الأسرة.

وتبين أن السيدة روحية محروس تقيم مع أبنائها الثلاثة في منزل من الطوب اللبن؛ حيث وجهت الوزيرة بدراسة حالة المنزل، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة "صناع الحياة" لتطوير المسكن.

وصرفت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية مساعدات مالية للسيدة وأبنائها، بالإضافة إلى بحث تنفيذ مشروع للأسرة لمساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة.

كانت "الوطن" نشرت قصة كفاح السيدة روحية محروس التي تبلغ من العمر 70 عاما، وتقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولديها ثلاثة أبناء من ذوي الإعاقة تعمل على رعايتهم بمفردها.