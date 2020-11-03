رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير متحف البريد المصري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير متحف البريد المصري.

وقبل 3 سنوات، عملت الحكومة على إنجاز خطة لتطوير متحف البريد، الذي يقع في ميدان العتبة الخضراء، بمبنى البريد الرئيسي؛ إذ يحتوي على كنوز تاريخية ومقتنيات نادرة وتراثية ترجع لـ150 عاما، بالتعاون بين اللجنة المشكلة من البريد وهواة الطوابع، وممثلين عن وزارة الثقافة والآثار.

ويضم المتحف بالعتبة مقتنيات نادرة، وكان الملك فؤاد الأول، قد أمر بإنشاء متحف البريد بمناسبة استضافة مصر للمؤتمر العاشر للبريد العالمى عام 1934، ليتم من خلاله توثيق تاريخ البريد المصرى.

ويضم المتحف القسم التاريخي الذى يعرض فيه مجموعة من أوراق البردي "الرسائل القديمة"، والوثائق وعقود نقل البريد واللوائح البريدية، وأيضا قسم طوابع البريد، منها طوابع مصرية وعربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية واسترالية، وقسم أدوات البريد من موازين وحقائب ومفاتيح وصناديق.

وتابع المهندس مصطفى مدبولى، صباح اليوم، الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية؛ لتوفير المستحضرات الدوائية كافة الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا"، التي ضخت بالسوق المحلي، خلال شهر أكتوبر الماضي.