حساسين: مواجهة موجة كورونا الثانية لن تنجح إلا بتعاون المواطن مع الدولة

أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشؤون البرلمانية، تأييده التام لجميع الاجراءات التي اعلنتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتشديد الإجراءات داخل الدواوين الحكومية والمرافق العامة، لمنع انتشار الفيروس، لاسيما أمام عدم ارتداء الكمامات.

وقال "حساسين" في بيان له اليوم، إن جهود واستعدادات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، لن تنجح الا بتعاون جميع المصريين مع الحكومة، مطالبا جميع المصريين التعاون التام والحقيقي مع الجهود الكبيرة والجبارة التي تبذلها الدولة المصرية، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للفيروس، خاصة على الاقتصاد المصري.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الأمر يتطلب منا جميعا الالتزام التام بجميع التعليمات والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأعرب النائب سعيد حساسين عن ثقته التامة فى حرص الشعب المصري العظيم على التعاون مع الحكومة، وجميع مؤسسات الدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا ان المصريين دائما كانوا على قدر المسؤولية والحرفية في مواجهة جميع المخاطر التي تواجه البلاد.