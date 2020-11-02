مستشار الرئيس يكشف "حائط الصد" للوقاية من فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بدأ في الصين في ديسمبر، ثم بدأ في الانتشار في يناير، لذلك سُمي "كوفيد19"، وبدأت الموجة في يناير ثم فبراير ومارس، وهكذا حتى وصلت للقمة في شهري يونيو ويوليو، وأصبحت تقل عقب ذلك في مصر.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الكثيرين اطلقوا عليها "موجة" كونها تصعد تدريجيًا حتى تصل للقمة ثم تنخفض بشكل تدريجي مرة أخرى، موضحًا أن هناك حائط صد حقيقي للوقاية من هذا الفيروس.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن حائط الصد يّكمن في الترقب الحذر جدًا على المستوى الطبي أو الوقائي والعلاجي وعلى المستوى الاقتصادي والتعامل مع هذه القضية من نواحيها الطبية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، "كل دي عوامل كلها تضافرت عشان نقدر نسير بخطوات جيدة تحد بقدر مستطاع من أي احتمالية لانتشار المرض".

وتابع: "الجزء الوقائي والتنبيه الدائم والمستمر والتركيز عليه كان يجب أن يستمر الفترات اللي فاتت والفترات القادمة، لا يصح أن يحدث نوع من الاسترخاء في عملية الوقاية واستخدام الكمامات والنظافة كلها حاجات شخصية وبسيطة جدا".

وواصل: "مفيش دواء ولا أقراص الواحد ياخدها يخف من كورونا على طول، مفيش دواء يتوجه مباشرة بقذيفة لهذا الفيروس، كل اللي نعمله نتجنب انتشار المرض، وفيروس شرس، أيضًا يُصيب عدد كبير، كل مصاب يُصيب أكثر من 3 أو 4، فترة الحضانة بتاعته طويلة شوية عن أي فيروسات أخرى، فيجب أن يكون هناك وقاية، لا دواء ولا مصل متاح حتى الآن".