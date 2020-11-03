أمطار خفيفة على الإسكندرية ورفع درجة الاستعداد

تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة، بدأت في التساقط على بعض المناطق، وسط طقس غير مستقر، مع تكاثر السحب المنخفضة و"الغيوم"، التي حجبت سماء المدينة، واختفاء أشعة الشمس، وهبوب رياح باردة، مصحوبة بتغير في لون البحر من الأزرق إلي اللون الأخضر الفاتح.

ووفقاً لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد مدينة الإسكندرية هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة، ومن المتوقع أن تزداد حدتها بحلول مساء اليوم.

ورفعت غرفة التعامل مع الأمطار، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، درجة الاستعداد القصوى، وذلك لاستقبال النوة أو تساقط الأمطار، وذلك بعد توقعات الأرصاد بتساقط أمطار خفيفة على المدينة الساحلية.

وتفقد "نافع" عدداً من الشنايش والمصبات والمحطات، وذلك للتأكد من جاهزية العمل، والاستعداد للطقس وموسم الشتاء المقبل.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الشفط للعمل علي سحب المياع المتراكمة في الشوارع وذلك في حالة تكاثر السحب وتساقط الأمطار بغزارة.

وقال رئيس شركة الصرف الصحي إن المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي نوات محتملة، خاصة مع التحذيرات بالمحافظات المجاورة، لافتاً إلى أنه تم تطهير شنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار على مستوى الأحياء بالمحافظة.

وأضاف "نافع"، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم تنفيذ مخطط أعمال محاكاة نوات الأمطار، والاطلاع على موقف مشروعات الصرف الصحي، التي يجري تنفيذها في المناطق الساخنة، على مستوى المحافظة.

وأوضح أن جميع عمال الشركة في الشوارع مع سيارات الشفط وسيارات السيول وذلك للتدخل الفوري في حال تساقط الأمطار بغزارة، مؤكدًا أنه وفقاً للتوقعات فإن الامطار خفيفة علي مدينة لساعات طويلة.