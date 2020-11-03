عاجل.. المشدد 10 سنوات للمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة محمد شوقي سيد في إعادة إجراءات محاكمته، وهو المتهم رقم 71 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، بالسجن المشدد 10 سنوات ومراقبة 5 سنوات.

جدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً، فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا، من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشيناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.