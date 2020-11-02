محافظ الشرقية يشيد بدعم كوريا الجنوبية لقطاع الصحة في "الصالحية"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على التقدم في العلاقات بين مصر ودول العالم، بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بالخطوة الهامة التي اتخذتها دولة كوريا الجنوبية لدعم مستشفيات القطاع الصحي بمدينة الصالحية الجديدة، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المدينة والعاملين بمنشآتها الصناعية.

جاء ذلك خلال لقائه السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس رمضان خيري رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، واللواء أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.

واستعرض المحافظ التوجه لدعم مشروعات التعليم الفني المزدوج، وعلى سبيل المثال لا الحصر مدارس السويدي بالعاشر من رمضان، والتي شهدت تخريج دفعه جديدة من أبنائها الطلاب المدربين على أحدث طرق التصنيع والإنتاج المحلي والعالمي، لخوض تجارب العمل الحر ومنافسة السوق العالمي بمنتجات مكتوب عليها "صنع في مصر".

ووجّه "غراب" رئيس جهاز الصالحية الجديدة بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جادة على أرض الصالحية، لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز العلاقات بين مصر ودول العالم.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والكورية مما كان لها عظيم الأثر في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية داخل محافظة الشرقية، لما تضمه من مدن صناعية عملاقة تستوعب كافة الإستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة والجادة في تحقيق وتنفيذ استثمار يرتقي بمستوى الصناعة.