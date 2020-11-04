أزمات شغلت الوسط الفني في أسبوع.. منها سرقة "مالك" وحجز "وفاء" بالمطار

شغل الوسط الفني خلال الأيام الماضية، عدد من الأزمات الفنية، التي تصدرت "تريند" مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبحت حديث الجمهور، وفي التقرير التالي نعرض أبرز الأحداث:

- وفاء عامر

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتعرض الفنانة وفاء عامر، لأزمة في مطار الغردقة الدولي، أثناء عودتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث تشاجرت مع العاملين على الطيران المدني والرحلات الداخلية.

ونفت "عامر" ما تردد بشأن نشوب مشاجرة بينها وبين مسؤولي مطار الغردقة، قائلة لـ"الوطن"، إنها تأخرت عن موعد إقلاع طائرتها المتجهة إلى القاهرة فاستقلت الطائرة التي تليها نظرا لوجود مقعدين شاغرين فيها، مضيفة "كل الشكر والتقدير للقائمين على شركة مصر للطيران على جهودهم وتذليل كل العقبات أمام المسافرين".

- كاملة أبو ذكري

أغلقت المخرجة كاملة أبوذكري صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، بعد ساعات من منشورها الذي هاجمت خلاله عدد من أبطال مسلسلها الأخير "بـ 100 وش"، واتهمتهم بالغرور، بعد نجاح العمل في رمضان الماضي، حيث لاقى المنشور تداولاً واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- أحمد مالك

استنكر الفنان أحمد مالك اتهامه بسرقة واق ذكري من أحد المحال التجارية، بعد تداول مقطع مصور له في هذا الشأن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ورد "مالك"، عبر صفحته الشخصية على هذا الاتهام قائلاً: "فيه فيديو غريب نزل ليا وأنا بشتري منتج من أحد البنزينات في القاهرة، تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج، محاولة مخجلة للتشهير بيا، أنا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل".

وأضاف: "تم تصويري بدون إذني وتركيب صوت على الفيديو ليحول فعلا طبيعيا إلى فعل مشبوه، أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه فيه محاولة من أحد الأشخاص إنه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب، أرجو من الجميع ألا يصدقوا أي شيء يشوفوه، هقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة، وإلى أي شخص له تواجد إعلامي أتمنى نكون واخدين بالنا لأن تحويل أي موقف ضدك بيكون سهل جدا، أتمنى أكون عند ثقتكم وأتمنى ألا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا".

- أحمد الفيشاوي

كانت هناك أنباء قد زعمت نشوب مشاجرة بين الفيشاوي وزوجته، استمرت لنصف ساعة على مرأى ومسمع من الحضور، وهو ما نفاه الفيشاوي جملة وتفصيلاً، حيث قال "الفيشاوي" لـ"الوطن" في أول تعليق منه على هذه الواقعة، إن ما تردد في هذا الشأن "أي كلام"، بحسب وصفه، مؤكداً أن علاقته بزوجته جيدة، ولا يشوبها أي شائبة.