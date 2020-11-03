بحق انتفاع.. شركة "نيوبلان" تستحوذ على قرية الكروان السياحية في بورسعيد

وقّع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقد حق انتفاع بقرية الكروان التابعة للجهاز التنفيذى للمحافظة بورسعيد، لصالح شركة نيوبلان للتطوير العقارى، في حضور وليد خليل، رئيس مجلس إدارةالشركة.

جاء ذلك خلال فعاليات إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسيا، اليوم، بحضور ممثلى جهاز التمثيل التجاري وعدد من كبار رجال الأعمال، وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر بين المحافظة وشركة "نيوبلان" والتى تعتبر من أفضل الشركات العقارية.

وأكد "الغضبان" أن المحافظة تدعم المستثمرين المصريين والأجانب فى كافة المجالات السياحية والتجارية والصناعية واللوجيسية وغيرها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن القطاع السياحى يشهد تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة على غرار كافة القطاعات الأخرى فى إطار التنمية الشاملة التى تستهدف الدولة تحقيقها على أرض المحافظة، لافتا إلى تطوير عدد من القرى والفنادق السياحية والارتقاء بمختلف الخدمات السياحية، الةضع المحافظة على خريطة السياحة ا

وتطرق المحافظ إلى الحديث عن أهمية الموقع الاستراتيجى لبورسعيد باعتبارها مدخل قارة إفريقيا، بموقعها الذي يتوسط قناة السويس وبحيرة المنزلة وتشمل ٢ منطقة صناعية بالإضافة إلى أهميتها كمنطقة حرة، الأمر الذي ساهم في تحويل بورسعيد من مدينة استهلاكية إلى مدينة تصديرية إنتاجية كبرى.

وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين للنهوض بمستوى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن بورسعيد تعد أكبر مدينة لتصدير الملابس الجاهزة بنسبة ٥٤٪ من حجم صادارات مصر، بالإضافة إلى الكيانات الصناعية الكبرى مثل مصنع إنتاج إطارات السيارات الذى يصدر لعدد من دول الشرق الأوسط ومصانع الأسماك والزيوت والأدوات الكهربائية من المصانع الرائدة فى إفريقيا بالإضافة إلى مصنع كابسى الذى يعتبر رقم ٩ فى العالم لإنتاج دهانات السيارات .