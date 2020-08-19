التنمية المحلية : وضع خاص للمحافظات السياحية في مواعيد إغلاق المحال

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن اللجنة العليا لتراخيص المحال تنتظر في الوقت الحالي وصول المواعيد المقترحة من المحافظات بشأن الأوقات المناسبة، لمسألة فتح وغلق المحال، لتجميعها وعرضها على اللجنة.

وأشار المصدر لـ"الوطن" إلى أن الوضع يختلف من محافظة لأخرى، سواء ساحلية أو سياحية وخلافه، وهل سيتم تحديد ميعاد واحد، لجميع المحلات أم سيتم السماح بمدة أطول للمواقع السياحية والساحلية، نظرا لاستقبالها وفود سياحية، قائلا "محافظات زي الإسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، دي محافظات سياحية أكيد لها وضع عن المحافظات الأخرى، وكل هذه النقاط جارٍ دراستها".

يذكر أن الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة الذي عقد السبت الماضي كشف فيه اللواء محمود شعراوي ويزر التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية، لافتا إلى أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في مناطق كثيرة بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.