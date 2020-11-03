وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المدارس لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية

قاد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فريق الأتوبيس الطائر، لمتابعة إنضباط العملية التعليمية وإنتظام الدراسة والالتزام بالإجراءات الإحترازية في مدارس ادارة مرسى مطروح التعليمية بحضور مجدى المنشاوى مدير الإدارة.

وتابع "النيلى" شرح المعلمين للحصص بالفصول الدراسية وتفعيل الأنشطة التعليمية، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتطبيق التباعد الإجتماعى بين الطلاب فى الفصول وإرتداء الكمامات.

وأكد "النيلى" متابعة فريق الأتوبيس الطائر، مستوى القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الثلاث الأولى بمدرسة كشوك عميرة الإبتدائية، ومستواهم التعليمى مشيدا بجهود معلمى اللغة العربية فى الإرتقاء التدريجى بالمستوى اللغوى لطلاب المدارس الإبتدائية.

وقال إن الأتوبيس الطائر يختص بمتابعة النواحى الإدارية والمالية وتوجيهات المواد الدراسية المختلفة، مؤكدا إستمرار تنفيذ الجولات طوال الفصل الدراسى الأول وبصورة مفاجئة لفرض الإنضباط ومتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وإكتشاف السلبيات وعلاجها داخل مدارس المحافظة فوراً، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وقدم "النيلى" الشكر لمسئولى مدرسة رأس الحكمة الإعدادية، ومدرسة كشوك عميرة الإبتدائية تقديراً للجهد المبذول والأداء الفعال، فى ظل الإلتزام بجميع التدابير الإحترازية والقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.

ولفت إلى أن الفريق مستمر فى المرور على جميع المدارس، بالتعاون مع مديرى الإدارات والمراحل التعليمية، لمتابعة مدى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للتلاميذ .