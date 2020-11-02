حسن أبو الروس عن أزمة بـ100 وش: اللي بينا وبين كاملة أبو ذكري كبير أوي

علق حسن أبو الروس، أحد أبطال مسلسل "بـ 100وش"، على هجوم مخرجة العمل كاملة أبو ذكري على أبطال المسلسل.

وكتب "أبو الروس"، عبر حسابه على "فيس بوك"، "اللي بينا وبين الأستاذة كاملة أبو ذكري كبير أوي أوي وعمري ما هنسى فضلها عليا! ويعز عليا أوي زعلها حتى لو مش منى! وأحنا مين فعلاً علشان نتكبر على حد، ده أنا مبصدق وبتبسط أوي لما حد يبعرفني وبيبتسم لما يشوفني".

وأضاف الممثل الشاب، "طبعاً التكبر والتعالي أوحش صفة ممكن تكون في أي حد حتى لو مش فنان.... ربنا يبعدنا عنه..... ويكفينا شر العين... ويفهمنا إيه الحصل، عشان أنا مش فاهم حاج".

ونشرت المخرجة كامله ابو ذكري، أمس، منشورا عبر حسابها على "فيس بوك"، تهاجم فيه ممثلي مسلسلها "بـ 100وش".

وكتبت "أبو ذكري": "عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش) بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت "عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها".

واختتمت: "الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، مصطفي درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.