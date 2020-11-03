عاجل.. تأجيل محاكمة صالح جمعة بتهمة التشاجر مع سيدة في التجمع
كتب:
هبة هشام
04:04 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
اللاعب صالح جمعة
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة لاعب النادي الأهلي صالح جمعة لاتهامه بالتشاجر مع سيدة في التجمع الخامس.
صدر القرار برئاسة المستشار علي عبد الحميد، في القضية 5045 لسنة 2018 القاهرة الجديدة
كان رئيس نيابة الجيزة، أمر بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالحه مع شاب صدمه بسيارته على كورنيش النيل، بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة في شهر أبريل الماضي حيث تنازل المجني عليه عن الاتهام.