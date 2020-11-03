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عاجل.. تأجيل محاكمة صالح جمعة بتهمة التشاجر مع سيدة في التجمع

كتب:

هبة هشام
04:04 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
اللاعب صالح جمعة

اللاعب صالح جمعة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة لاعب النادي الأهلي صالح جمعة لاتهامه بالتشاجر مع سيدة في التجمع الخامس. 

صدر القرار برئاسة المستشار علي عبد الحميد، في القضية 5045 لسنة 2018 القاهرة الجديدة

كان رئيس نيابة الجيزة، أمر بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالحه مع شاب صدمه بسيارته على كورنيش النيل، بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة في شهر أبريل الماضي حيث تنازل المجني عليه عن الاتهام.

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مصادر: حفظ التحقيقات مع صالح جمعة في واقعة دهس شاب بالجيزة

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