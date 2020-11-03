تهيئة المقار الانتخابية غرب المنصورة استعدادا لـ"ماراثون النواب"

تفقد المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب المنصورة، بالدقهلية، مقار اللجان الانتخابية، اليوم، رافقه كريمة صديق عبد الغفار، نائب رئيس الحى، في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع درجة الاستعداد للقصوى استعادًا لانتخابات مجلس النواب.

وتابع رئيس الحى خلال جولته جاهزية المقار الانتخابية وأعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وكفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، وتوفير عدد كافي من المقاعد داخل المقار الانتخابية للتسهيل على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وتوفير أماكن انتظار لكبار السن ووضع مظلات والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية .

وفى ذات السياق، جرى رفع كفاءة مقار اللجان الانتخابية الكائنة بمجمع مدارس الجلاء، للارتقاء بالمظهر الجمالي بالمنطقة المحيطة حيث تم الدفع بالورشة الصناعية التى قامت بدورها من خلال رفع الأتربة من على جانبي الطريق والأرصفة، كما تم دهان أعمد الإنارة بعلم الدولة، وغسل البلدورات .

وتشهد العملية الانتخابية تجهيزات أمنية مكثفة حيث تم وضع بوابات تفتيش إلكترونية أمام مقار اللجان الانتخابية، ودوريات أمنية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وكراسي متحركة لكبار السن والمرضى .

ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 10 لجان عامة، تضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية، ويتنافس 351 مرشحاً، في 10 دوائر انتخابية، على 21 مقعداً فردياً، وبالنسبة لنظام القائمة، تضم الدقهلية 17 مقعداً من ضمن مقاعد الدائرة الأولى، التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليهم قائمتي "القائمة الوطنية في حب ومصر" و"قائمة تحالف المستقلين".