حماس.. 33 عاما من نشر الفوضى والإرهاب

33 عاما، منذ تأسيس جماعة حماس الإرهابية، تحت زعم المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الصهويني، إلا أن تلك الحركة لم توجه نشاطها ضد الصهيونية، بل سعت لخراب الدول العربية، وفي القلب منها مصر، فتربحت حماس من التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية لمحدودي الدخل من الشعب الفلسطيني، كما تستفيد من البضائع المهربة والمدعومة من الموازنة المصرية عبر الأنفاق.

وساندت الإخوان، عمليات العنف ضد الشعب المصري بعد أحداث 11 يناير، حيث اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون المصرية عام 2011، وتهريب عناصرهم التي كانت محتجزة لقضاء عقوبة السجن في السجون المصرية، كذلك تهريب عناصر الإخوان الإرهابية

تاريخ حماس الأسود، لم يقف عند هذا الحد بل ساندت تنظيم الإخوان في التحريض على مصر، وشاركت في تنفيذ عمليات إرهابية عبر الحدود الشرقية للدولة المصرية.

وقال خالد الزعفراني الإخواني المنشق، إن حماس تسرق الشعب الفلسطيني، فلا تدافع عن قضية أو شيء، بل هدفها الأساسي خدمه مصالحها ومصالح تنظيم الإخوان الإرهابي، باعتبارها ذراع الإخوان في فلسطين، فتلك الحركة سرقت المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وبيعها، وتتلقى تمويلات طائلة لا يتم توجيهها للشعب الفلسطيني.

أوضح لـ"الوطن"، أن الحركة تخدع الشعب الفلسطيني ولا يوجد أي شكل من أشكال المقاومة، بل يتم قمع أي صوت رافض للحركة في قطاع غزة، كما أنها تواجه السلطة الفلسطينية، فليس هناك مقاومة بل هناك مصلحة، وهي قريبة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتم الكشف عن تجسس قياداته منها لصالح إسرائيل.

وقال إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق والباحث الإسلامي، إن حركة حماس متحالفة مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان، لتخريب المنطقة وتفتيت الدول لتحقيق مصالح الإخوان، وتعمل لمصلحتها الخاصة، ومصلحة التنظيم الدولى للإخوان، وليس من أجل القضية الفلسطينية، كما شاركت فى اقتحام الحدود الشرقية، واقتحام السجون وإخراج قيادات الإخوان من السجون، بل شاركت فى العديد من العمليات الإرهابية فى مصر.

وقال طارق أبوالسعد، القيادي الإخواني المنشق والباحث الإسلامي، إن حماس سرقت المعونات المقدمة للشعب الفلسطيني، وكان رد الجميل، أن اقتحمت الحدود الشرقية، وشاركت فى العديد من العمليات الإرهابية بمصر، وسعت لإنشاء الحرس الثوري الجديد، للإخوان في مصر، كما دربت حماس، عناصر إرهابية في قطاع غزة، لتنفيذ عمليات إرهابية.

واختتم بأن عناصر حماس، نفذت عمليات إرهابية ضد مصر، وخانت الحركة العهد مع دول الجوار، وتشارك فى خيانة العرب والتعاون مع تركيا لمساندة الإرهاب، ويجب وقف الدعم القائم لها، لأنها حركة إخوانية وليست فلسطينية.