خلال افتتاحه معهد "بهوت".. محافظ الدقهلية: مصر بلد الأزهر

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اعتزازه بالأزهر الشريف وعلمائه الإجلاء ودورهم المتميز في نشر رسالة الإسلام الوسطى، مشيرا إلي أن مصر يعرفها العالم أجمع بأنها بلد الأزهر، مثمنا الارتقاء التعليمي بطلابه وتحقيق معاهد المنطقة الأزهرية بالدقهلية المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن يتحقق إلا بجهود القائمين على العملية التعلمية بالمعاهد الأزهرية في المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاحه، معهد فتيات بهوت الإعدادي الثانوي، اليوم، بقسميه ‏العلمي والأدبي، بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور الشيخ السيد الجنيدي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية، ولفيف ‏من قيادات الأزهر والمحافظة.‏وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر.

وثمن محافظ الدقهلية مشاركات الجهود الذاتية لأبناء الدقهلية مع الدولة في تنفيذ المشروعات الخدمية، والصحية والتعليمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيفا للعبء عن المواطنين.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن مؤسسة الأزهر تمتلك مدرسة علمية لها منهجية واستراتيجية علمية وتعليمية تتوارثها الأجيال المتعاقبة لتأكيد رسالة الإسلام السمح ونشرها في مصر والعالم.

وأضاف وكيل الأزهر أن الدقهلية قلب الدلتا وهي محافظة عريقة تتميز بالعلم والتفوق والإبداع، وأنجبت الدقهلية لمصر كوكبة من الأعلام، ووجه الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية لدعمه المتواصل للمعاهد الأزهرية وللقائمين على العمل بالمنطقة الأزهرية بالدقهلية جدير بالذكر أن المعهد الذي تم افتتاحه مقام عل مساحة 1400 متر مربع ويتكون من 5 أدوار ويضم 12 فصل، ويتسع 140 طالبة، كما ضم معمل كمبيوتر، معملين للعلوم، ومكتبه والمعهد يخدم قرية بهوت و10 من القرى والعزب التابعة للوحدة المحلية للقرية،