بعد انتهاء المهرجان.. إصابة "ويجز" بـ كورونا في "الجونة السينمائي"

أعلن الـ"رابر" ويجز، إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في مدينة الجونة، مُطالبًا أصدقاءه الذين التقى بهم طوال الأيام الماضية، بضرورة إجراء التحاليل الطبية للتأكد من مدى سلامتهم.

وكتب "ويجز" عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

ويأتي إعلان "ويجز" لإصابته بـ"كورونا"، بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي خضع بعض ضيوفه لإجراء التحليل، أبرزهم ميساء مغربي، بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس.

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قد قال وقت المهرجان إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتأمين المهرجان، كأحد الاحتفالات الكبرى التي تهتم الدولة المصرية بتأمينها؛ حفاظا على سلامة وصحة المشاركين فيه.

يذكر أنّ "ويجز" تعاون مؤخرًا مع المطرب الشعبي حسن شاكوش في أغنية "سالكة"، قبل أسبوعين تقريبًا، وحققت نحو 4 ملايين مُشاهدة، وهي من كلمات ويجز وأحمد طارق يحيى.

وتقول كلماتها: "بمجهودنا مالقيناش حاجة واقعة أشمر كمي اسمي واسعى أنا بخ أنا بخ أنا بخ أنا أفعى أنا أخدها ع الأول أنا جامدين ومفيش اللا إحنا حلوين ومفيش الأحلى بندوسوا عن عن علي آخر نقلة".

كما أشاد الفنان محمود حميدة، بـ"ويجز" بعد تعاونهما سويًا في فيلم "الغسالة"، حيث نشر الأول صورة لهما، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، مُعلقًا على الصورة قائلا: "من العرض الخاص لفيلم الغسالة مع أحد نجوم المستقبل في الراب ويجز"

فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، من المقرر عرضه على 100 شاشة عرض في عيد الأضحى، حيث قررت الجهة المنتجة طرحه في هذا التوقيت بالتزامن مع قرار الحكومة بتشغيل السينمات بـ 25% من طاقاتها الاستيعابية.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والخيال العلمي، حيث يتعرض لقصص التنقل بين الأزمنة في إطار كوميدي.