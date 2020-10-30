على هامش "الجونة السينمائي".. "أبو" يفاجئ جمهوره بـ"هتيجي"

فاجأ النجم "أبو" جمهوره بأغنيته الجديدة لأول مرة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع، وقدمته النجمة بشرى، رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة.

وقالت بشرى: "أبو" من أعمدة المهرجان، وكل حبة رمل في الجونة بتحبه"، مضيفة أنه كعادته يقدم دائما أغنية جديدة في كل عام، حيث قدم من قبل 3 دقات وشربات وحبيبى يا ليل.

أغنية "هتيجى" من إنتاج"جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، ومن كلمات وألحان "أبو" ومنة القيعي وتوزيع موسيقي توما.

وينطلق، مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وكان عُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.