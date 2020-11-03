حملة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بمدينة دهب في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة مستمرة في حملة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ،أحادية الاستخدام داخل المحميات و السفن، واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون، مع مراعاة البعد الاقتصادي، إضافة إلى حملات رفع الوعى البيئي للعاملين بالمنشات السياحية، مع وضع اشتراطات في حالة الاستخدام للضرورة، خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي له، اليوم، إن "وزير البيئة" شددت على المتابعة المستمرة للحملة، وجرى الاتفاق على إطلاق حملة جديدة بمدينة دهب، خلال شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، و محافظة جنوب سيناء .

وأكد المحافظ البدء في إطلاق أول نموذج للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ، كمرحلة تجريبية، مشيرًا إلى إعداد النموذج من قبل محميات جنوب سيناء، لتطبيق التجربة في ظل انخفاض الأنشطة السياحة لتقييم التجربة، وإجراء أي تعديلات للمسار خلال التنفيذ التجريبي، لتكون انطلاقة لتعميمه في باقي المحافظات الساحلية، بعد مراجعتها من كافة الجهات المعنية .

وأثنى محافظ جنوب سيناء، على جهود وزيرة البيئة لتطوير العمل البيئي وجعله فرصة حقيقية للتنمية، خاصة أنشطة دعم السياحة البيئية، ما كان له أثر في اطلاق حملة "ايكو ايجبيت" مركدًا استعداد المحافظة الدائم للعمل مع الوزارة في تلك المشروعات الهامة للوطن والمواطن والسائح .