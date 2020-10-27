محافظ جنوب سيناء يوجه إلى تطهير مخرات السيول استعدادا للشتاء

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المشروعات الجارية بمدن المحافظة، خلال اجتماعه، اليوم بالمهندسة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام، مساعد المحافظ لشئون المحليات، ورؤساء المدن ومديري المديريات ومديري الإدارات بالديوان العام .

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالمدرسة الفكرية والصم والبكم، وتشغيل عدد 6 أشخاص من ذوي الهمم، واستعرض الموقف التنفيذي لمنطقة تعمير سيناء وشركة كهرباء القناة، وشدد على تنفيذ خط كهرباء نويبع ووادي سعال وسانت كاترين متضمنا البرنامج الزمني للتنفيذ وقيام شركة كهرباء القناة، بنقل أعمدة كهرباء الجهد المنخفض بطريق الصعدة بين كمين نويبع ووادي سعال على نفقة التعمير.

ووجّه المحافظ إلى سرعة الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة وتطهير مخرات السيول لمواجهه آثار السيول التي تواجهها المحافظة خلال هذة الفترة من كل عام والإشراف علي تنفيذ وتجهيز أماكن الخدمات بالتجمعات البدوية ، كما طالب مديرتي الزراعة والطب البيطري بتجهيز مصنع لتجميع الألبان وتنفيذ مشروع القرية الداجنة.

وأهاب المحافظ بجميع من لهم حق التصويت بالمشاركة والإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان، باعتباره حق وواجب تجاه الوطن في إطار الاستعداد الكامل من كافة الأوجه، لإجراء وإتمام انتخابات مجلس النواب القادمة، والمقرر إجراؤها بمحافظة جنوب سيناء يومي السبت والأحد الموافقين 7و8 نوفمبر المقبل.

كما وجه "فودة" إلى التأكيد على كافة القيادات والأجهزة الإدارية والتنفيذية ومختلف الجهات بمحافظة جنوب سيناء بالالتزام بالنزاهة والحيادية والشفافية التامة أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية وشدد على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا على جميع القيادات التنفيذية وخاصة ذوى الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين بضرورة توفير كافة سبل الراحة والتامين اللازمة لجميع إطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها والناخبين.