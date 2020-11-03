المتهم بقتل زوجته في الغربية: "ضيق الحال سبب الخلاف ولم أقصد قتلها"

"مكنش قصدي قتلها ..وحياتنا بقت كرب بسبب ضيق الحال بعد قطع عيشي لأني كنت بشتغل باليومية والحياة بقت صعبة" بتلك الكلمات عبر "م.ن" الزوج المتهم بقتل زوجته في عزبة بدران التابعة لمركز المحلة في الغربية، متابعًا: " اشتكيت لحمايا وحماتي من تطاول زوجتي وسبها لي مرارا وتكرارا بسبب ضيق الحال" .

وتابع الزوج المتهم أمام رئيس نيابة ثان المحلة بقوله: "ربنا يرحمها ويحسن خاتمتنا وانا مشوفتش قدامي وضربتها بسبب استفزازها المستمر لي طوال 5 أشهر، حياتي بقت صعبة بسبب عجزي عن الإنفاق علي زوجتي وطفلي وسأتحمل أي عقاب مقدر لي من الله".

"م.ب" والد الزوجة الضحية قال: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قتل بنتي وضيع الأسرة كلها بسبب الخسة وعدم التربية ..عاوز ينتقم مننا وقتل بنتنا خنقا" وطالب جهات التحقيق ومؤسسات المجتمع المدني والمعنية بالدفاع عن المرأة باتخاذ إجراءات فعلية للحد من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد فتحي، مأمور قسم شرطة ثان المحلة مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة من مستشفى المحلة العام، بوصول " ف.م " 25 سنة ربة منزل" جثة" هامدة.

وتبين من تحريات المباحث، وقوع مشادة كلامية مع زوجها تطورت إلى مشاجرة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب خلافات أسرية.

وتمكن الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة ومساعده النقيب محمد عميره معاون مباحث القسم، من ضبط المتهم، وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق فأمرت بحبس الزوج 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة.