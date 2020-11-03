"الصندوق الأسود" يحقق 192 ألف جنيه أمس

واصل فيلم "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل، بطولة الفنانة مني زكي، تصدر الإيرادات اليومية للأفلام في السينمات، حيث حقق 192 ألف و236 جنيه، أمس الأحد، حسبما أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صادر منه.

وتجسد منى زكي، شخصية "ياسمين" التي تفاجيء باقتحام مجهولين لمنزلها، بغرض سرقة شيء مهم منه، حيث تبذل محاولات مضنية للفرار منهما، لكن دون جدوى.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد فراج، مصطفى خاطر، وكوكبة من النجوم.

الخطة العايمة

واحتل فيلم "الخطة العايمة" للمخرج معتز التوني المركز الثاني بتحقيقه لـ 76 ألفًا و144 جنيهًا، حيث تدور أحداثه حول مدير بنك يستعين بكفيفين للسطو على بنكه، ويدربهما علي أعلي مستوي دون علمهما، لتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

"الخطة العايمة"، بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

فيلم "زنزانة 7"

واحتل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، المركز الثالث بـ37 ألفًا و865 جنيها، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسى.

فيلم "توأم روحي"

واحتل فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، المركز الرابع بـ32 ألفا و917 جنيهًا.

وتدور الأحداث حول زوج يفقد زوجته بعد غرقها، ليدخل في دوامة نفسية لشعوره بالذنب نحوه لعدم نجاحه في إنقاذها، حيث يتردد علي عيادة طبيبة نفسية، لتتوالي الأحداث في أجواء من الرومانسية والكوميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل، وكوكبة من النجوم، تأليف أماني التونسي.

فيلم "الغسالة"

وحصد فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 3 آلاف و533 جنيها، وتدور أحداثه في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، وتقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال.

ويشارك في بطولة فيلم الغسالة، محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وطاهر أبوليلة، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم، وتأليف عادل صليب.

وتعمل السينمات حاليا، بنسبة تشغيل 50% في إطار خطة التعايش مع وباء "كورونا" العالمي.