"الغسالة" يتصدر الإيرادات الإجمالية بـ14 مليون جنيه

تصدر "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم، الإيرادات الإجمالية للأفلام المطروحة بدور العرض بتحقيقه لـ14 مليونًا و361 ألفًا و911 جنيهًا، وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، وذلك من خلال غسالة متطورة، تنتقل عبر الأزمنة، حيث تقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال، ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، طاهر أبوليلة، محمد ثروت، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم من تأليف عادل صليب.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثاني بـ 10 ملايين و538 ألفًا و922 جنيهًا وفقًا للبيان نفسه، ، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالي الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل وكوكبة من النجوم، من تأليف أماني التونسي.

وجاء فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، في المركز الثالث بتحقيقه لـ 3 ملايين و733 ألفًا و188 جنيهًا.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، أحمد التهامي، من تأليف حسام موسي.