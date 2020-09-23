"الغسالة" يتصدر الإيرادات بـ 14 مليون جنيه في 8 أسابيع

أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي تصدر فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد، إيرادات الأفلام بتحقيق 14 مليون و101 ألف و942 جنيها بعد 8 أسابيع من عرضه، وفقًا لبيان صادر منه.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، وذلك من خلال غسالة تنتقل عبر الأزمنة، حيث تقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال، ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، طاهر أبوليلة، محمد ثروت، بيومي فؤاد، من تأليف عادل صليب.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثاني بـ 9 ملايين و650 ألف و716 جنيه بعد 5 أسابيع من عرضه، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالي الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل وكوكبة من النجوم، من تأليف أماني التونسي.

واحتل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة نضال الشافعي، المركز الثالث بمليون و980 ألفًا و7 جنيهات بعد أسبوع من عرضه، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، أحمد التهامي، من تأليف حسام موسي.

يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر زيادة نسبة التشغيل في السينمات والمسارح من 25% لـ 50% في ظل إجراءات مواجهة وباء "كورونا".