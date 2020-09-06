التليفزيون المصري يرصد إنجاز العاصمة الإدارية: تعادل مساحة واشنطن

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم ، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، تقريرًا عن العاصمة الإدارية الجديدة تعادل مساحة واشنطن، والتي تعد أفضل مدينة ذكية في مصر والشرق والأوسط.

ورصد البرنامج أعمال التطوير والإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد نقلة كبيرة في مصر والمنطقة.

وأكدت الإعلامية دينا عبدالكريم، أن العاصمة الإدارية مشروع كبير ويعد من أهم المشروعات الموجودة في مصر، ومساحته توازي مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث جرى الانتهاء من 70% من أعمال الإنشاءات.

وأشارت إلى أن الإنشاءات والإنجازات الموجودة بالعاصمة الجديدة تعد نقلة حضارية في البناء وتكنولوجيا البناء وطريقة وخلق شكل جديد من الحياة في مصر.