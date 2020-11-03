محافظ المنوفية يتفقد مشروعات الصرف الصحي بـ"ساقية أبو شعرة"

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأعمال الإنشائية لمشروع صرف صحي ساقية "أبو شعرة" بمركز ومدينة أشمون بتكلفة 427 مليون جنيه، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات التى تعوق سير العمل للإنتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يضم محطة معالجة و 4 محطات رفع ( ساقية أبو شعرة ، شنواى ، الفرعونية ، كفر الفرعونية) وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، وشدد على نهو الأعمال المدنية بمحطة المعالجة بنسبة 70% ، كما تم تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة رفع ساقية أبو شعرة بنسبة 65% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 20% وشبكات الانحدار بنسبة 80% .

وقال المحافظ إن اجمالى تكلفة مشروعات الصرف الصحي بمركز أشمون بلغت 2 مليار و 627 مليون جنيه عبارة عن 9 محطات معالجة بطاقة 101ألف م3/يوم، وتنفيذ المشروع في 33 قرية، وقريتين مدرجة بخطة الهيئة ولم يتم إسنادها، مشيراً إلي أن إجمالى مشروعات مياه الشرب المنفذة والجارى تنفيذها بمركز أشمون بلغت 12 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 353 مليون جنيه.

وأكد المحافظ حرصه علي توفير خدمات البنية التحتية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مشدداً علي المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ ومدى الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.