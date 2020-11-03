نجوم "ما وراء الطبيعة" يتألقون على السجادة السوداء في جلسة تصوير

التقط فريق عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة" صورة جماعية، لتعكس أجواء المسلسل، أثناء اليوم الإعلامى للاحتفال بالمسلسل الذي أقيم وفق الإجراءات الاحترازية، تحسبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

حضر الاحتفال كل من هند رضوان منتج منفذ مشارك، أحمد حافظ مونتاج، دينا نديم مصممة الملابس، أحمد بشاري مدير التصوير، أحمد شرقاوي مدير الأعمال الأصلية العربية والأفريقية لدى نتفليكس.

بالإضافة إلى محمود عزت ودينا ماهر من فريق الكتابة، والمخرج عمرو سلامة، منتج منفذ مشارك أميرة شريف، مكياج ومؤثرات خاصة دنيا صدقي و إسلام أليكس، موسيقي خالد الكمار.

وجاءت أدوار المسلسل كالآتي:

آية سماحة في دور هويدا عبد المنعم، ريم عبد القادر في دور شيراز، أحمد أمين في دور د.رفعت إسماعيل، رزان جمّال في دور ماجي ماكيلوب، المنتج التنفيذي: محمد حفظي.

يعرض المسلسل في 190 دولة حول العالم في 5 نوفمبر الجاري، على شبكة "نت فيلكس".

تدور أحداث "ما وراء الطبيعة" حول دكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، بـ"رحلة شك" حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة. تنطلق أحداث القصة في عام 1969، حين يدخل رفعت إسماعيل في العقد الرابع من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة.

وخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم "ما وراء الطبيعة" بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.