فيديو.. نتفليكس تطرح فيلما وثائقيا استعدادا لـ"ما وراء الطبيعة"

طرحت منصة "نتفليكس" الفيلم الوثائقي "ما وراء القصة" والذي تناولت من خلاله كواليس التحضير لمسلسل "ما وراء الطبيعة"، من خلال المخرج عمرو سلامة والفنان أحمد أمين اللذين سردا ذكرياتهما مع الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق.

وكان كشف المخرج عمرو سلامة أسماء حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، والمقرر طرحه على منصة "نتفليكس" العالمية، وبذلك يعد المسلسل أول عمل مصري يعرض وتنتجه منصة نتفليكس ويبدأ عرضه يوم 5 نوفمبر المقبل.

وكتب "سلامة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "عشرة أيام والمسلسل سيكون متاحا على نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل، وقلت أغششكم أسامي الحلقات"، وهى: "أسطورة البيت، أسطورة لعنة الفرعون، أسطورة حارس الكهف، أسطورة النداهة، أسطورة الجاثوم، أسطورة العودة للبيت".

المسلسل مستوحى من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وظهر العديد من مشاهد الإثارة والتشويق في الإعلان الرسمي للمسلسل، وكانت كشفت "نتفليكس" أن موعد عرض الموسم الأول من المسلسل يوم الخميس 5 نوفمبر المُقبل، حيث سيعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.