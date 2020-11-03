وزيرة الهجرة: نحفز المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات البرلمان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن تصويت انتخابات المصريين في الخارج ينتهي مساء اليوم، وتستقبل غرفة عمليات وزارة الهجرة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كل الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالمصريين في الخارج، فيما يتعلق بعملية التصويت، ويتم الرد مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت "مكرم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوزارة ليس فقط ترد على الاستفسارت والأسئلة، ولكن يتم تحفيز المصريين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ودعم الحياة النيابية والدولة بشكل عام، وفور إجراء عملية التصويت منذ أول أمس وحتى مساء اليوم، لا بد أن يسارع بإرسال المظاريف الخاصة التي بها جواز سفره والإخطار الذي يطبعه من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لكي يتم استلام تلك المظاريف في الأيام المقبلة.

وتابعت، أن هناك بعض الأزمات والمشاكل التي تواجه المنتخبين سواء من خلال صلاحية بطاقة الرقم القومي للتصويت، وحصول المصريين على الرقم الكودي بشكل صحيح، والتسجيل في موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأردفت، أن الوزارة تعمل دائمًا على تاريخ التسجيل وإعلام المواطنين بتواريخ الانتخابات، والمحافظات الموجودة في المرحلة الأولى، والمحافظات الموجودة في المرحلة الثانية حتى لا يتحدث تضارب أو أزمة خلال التصويت.

وزير الهجرة: الدولة لم تحرم أبناءها بالخارج من التصويت رغم كورونا

أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن أن اليوم هو انتهاء تصويت المصريين في الخارج للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسوف يتم إرسال المظاريف من 4 نوفمبر حتى 6 نوفمبر الجاري.

وأكدت "مكرم" في تصريح خاص لـ "الوطن،" أن المصريين في الخارج دائما ما يبعثوا برسالة وهي "إننا جميعا يد واحدة"، ووجهت الشكر للمصريين بالخارج لمشاركتهم في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة، مستمرة حتى التاسعة من مساء اليوم للرد على كافة تساؤلات واستفسارات المصريين بالخارج، قائلة: "نرد على كافة الاستفسارات ونحفز المواطنين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري".

وناشدت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج: "مش لازم ننتظر حتى غدا لإرسال المظاريف ولا بد من إرسالها على الفور بمجرد الانتهاء من التصويت لمقر البعثات الدبلوماسية".