أمين صندوق تطوير التعليم: الدولة تتجه لتطوير التعليم الفني

قال الدكتور أحمد حسني الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم، إن الصندوق أنشئ في عام 2004، بهدف عمل المشروعات الخاصة بتطوير التعليم قبل الجامعي والفني، وساهم في العديد من المشروعات المهمة مثل المجمعات التكنولوجية، لتقديم نموذجا تعليميا متميزا، يُطبق في مناطق مختلفة.

وأضاف "الحيوي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الثلاثاء، أن ميزانية الصندوق تأتي من المنح الدولية، أو ميزانية الدولة، وهو تابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وتابع أمين صندوق تطوير التعليم، أن هناك اتجاها حاليا لتطوير التعليم الفني الذي مر بالعديد من التقلبات خلال الفترة الماضية، ولكن الدولة حاليا لديها عدد من المشروعات الناجحة في تطويره، والتي تغير من شكله لدى الأسر المصرية، وأصبح عليه إقبال مثل أي نوع من التعليم الآخر، وهناك ما يسمى بالمدارس التكنولوجية والتطبيقية، وهي تعتمد على وجود مستثمر لرعاية مدرسة، ثم يتخرجون من المدرسة للعمل في المصنع التابع للمستثمر.

وشدد "الحيوي"، على أن الوزارة وقعت بروتوكولا مع وزارة التعليم العالي لإتاحة الحصول على بكالوريوس تكنولوجي، أو ماجستير أو دكتوراة، في الجامعات التكنولوجية، وهذا الأمر يساعد كثيرا في التحاق الطلبة بهذا النوع من التعليم الذي يرتبط كثيرا بالزراعة أو الصناعة والمواصفات المطلوبة في سوق العمل، والطالب يخرج من المدرسة جاهزا للعمل في سوق العمل مباشرة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات النقل فى الصفوف المختلفة بجميع مراحل التعليم ستعقد هذا العام، ولا نية لإلغاءها على الإطلاق، مشيرا إلى أن ما يتردد عن إلغاء امتحانات النقل شائعات مغرضة، موضحا أن كورونا لن ولم تتسبب فى إلغاء امتحانات النقل الحالى الدراسي الجديد 2020-2021.