عبد الغفار: الجامعات التكنولوجية ستغير نظرة المجتمع للتعليم الفني

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية لم تكن مجرد فكرة بل إنها مبنية على مسألة يجب حلها سواء في القاهرة الجديدة أو في قويسنا او في بني سويف.

وأضاف عبد الغفار خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية، أن هناك 650 ألف طالب في مرحلة التعليم الثانوي، لكن هناك 700 ألف طالب في التعليم الفني، مشيرًا إلى أن ربع طلاب التعليم الفني في حاجة إلى مرحلة تعليمية أخرى بدلًا من الالتحاق بسوق العمل، لذلك جرى تدشين الجامعات التكنولوجية.

وتابع، ان الجامعات التكنولوجية مسار مختلف جرى الانتهاء من قوانينه وتدشين جامعاته ومعامله، حيث يجرى تدريب الطلاب في السنوات الدراسية والإجازات الصيفية، حيث لا تقل الجرعات التدريبية عن 70% من المقررات الدراسية: "نغير ثقافة المجتمع وموقفه من التعليم الفني لكي يكون الطالب فخورًا بكونه طالبًا في الجامعات التكنولوجية، والرئيس السيسي صدق على 6 جامعات جديدة.. لسه مستهدف 25 جامعة تكنولوجية".

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن عدد الجامعات التكنولوجية في ألمانيا بلغ نحو 3 أضعاف الجامعات التقليدية في ألمانيا وهو ما أدى إلى أنها أصبحت دولة صناعية عظيمة.