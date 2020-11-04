اليوم.. انطلاق فعاليات معرض «سيتى سكيب مصر» والمطوِّرون يؤكدون تفاؤلهم بنسخة 2020

تنطلق اليوم فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2020 وحتى 7 نوفمبر الجارى، بمشاركة نحو 50 جهة عارضة.

مطورون : " سيتى سكيب2020" يلبي الطلب المؤجل بالسوق منذ بدء أزمة "كورونا" ويوفر فرصة ذهبية لعودة التواصل بين الشركات والعملاء

وأكد مطوِّرون عقاريون تفاؤلهم بهذه النسخة من المعرض، مشيرين إلى أن انطلاق المعرض مع بداية استعادة السوق العقارية لنشاطها سيحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المحلى وللسوق العقارية كذلك.

وأشاروا إلى أهمية المعرض فى التعرف على متطلبات العملاء فى مشروعاتهم، وخاصة مع وجود تغيرات فى احتياجات العملاء ظهرت خلال فترة العزل المنزلى والعمل من المنزل أثناء فترة «كورونا»، وهو ما يجعل المعرض فرصة للتواصل المباشر بين المطورين والعملاء للتعرف على تلك التطورات.

ولفتوا إلى أن السوق العقارية بدأت فى استعادة نشاطها منذ يونيو الماضى مع استقرار نسبى ونشاط ملحوظ فى المبيعات، وهو الحراك الذى من المتوقع أن يستمر بالسوق خلال الفترة المقبلة والعام الجديد، وهو ما يشجع المطورين العقاريين على دعم هذا الحراك والمشاركة فى الفعاليات والأنشطة الحيوية التى تدعم التواصل المباشر مع العملاء.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن القيادة السياسية والحكومة قد تمكنوا من إدارة أزمة كورونا بحرفية تامة والحفاظ على حركة الحياة مع اتخاذ ضوابط وإجراءات وقائية واحترازية، مما أدى لاستمرار عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالى استمرار عمل الاقتصاد المصرى، وهو ما منع انهياره مثلما تم فى دول قامت بالإغلاق التام لأعمالها.

وأشار إلى أن انعقاد فعاليات معرض سيتى سكيب هذا العام يأتى لتلبية الطلب المؤجل على العقار منذ بدء أزمة كورونا فى مصر، فهناك طلب مستمر وحقيقى، وهو ما يعد عنصر الأمان للسوق العقارية المصرية التى تحافظ عليها فى مواجهة أى تحديات، متوقعاً ارتفاع إقبال العملاء على معرض سيتى سكيب مصر.

وأضاف أن الضوابط المحددة التى أعلنتها الحكومة لعودة المعارض والتى أعلنتها الشركة المنظمة للمعرض ستجعل زائرى المعرض هذا العام عملاء حقيقيين باحثين عن وحدة سكنية وجادين فى الشراء، وهو ما يعد فرصة للشركات الموجودة بالمعرض للتواصل مع هؤلاء العملاء، والتعرف على تفضيلاتهم واحتياجاتهم السكنية.

عمرو سليمان: المعرض فرصة حقيقية أمام العميل للمفاضلة بين اختيارات الشراء

وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو العقارية، إن معرض سيتى سكيب يعد إحدى أكثر الفعاليات تأثيراً فى السوق العقارية، فقد تمكن خلال سنوات طويلة من انعقاده فى مصر من ترسيخ قيمته وأهميته بفضل نجاحاته المتتالية فى مصر، كما أن عودة المعارض للانعقاد مرة أخرى منذ بدء أزمة كورونا تُسهم فى تعزيز المنافسة الإيجابية داخل السوق. وأشار إلى أن المعارض العقارية فرصة للمطور لتنشيط مبيعاته وفرصة للعملاء للاختيار من متعدد ومعروضات كثيرة فى نفس المكان، وهو ما يفيد فى الاختيار الجيد للعملاء بناء على مشروعات متنوعة فى المساحة والأماكن.

وأوضح أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، أن معرض سيتى سكيب يعد أحد الأحداث العقارية المهمة التى تحرص الشركات العقارية على الوجود بها سنوياً، كما أنها تحدد مستهدفات بيعية يتم تحقيقها خلال فعاليات المعرض، وذلك لوجود طلب حقيقى وعملاء راغبين فى اختيار وحدة سكنية خلال فترة المعرض.

وتوقع وجود إقبال على المعرض، فهناك طلب حقيقى ومؤجل بالسوق منذ بداية الأزمة نتوقع تحوله لقرارات شرائية خلال المعرض والفترة المتبقية من العام الجارى.

مدحت شلبي: جميع المؤشرات تؤكد نجاح المعرض العام الحالي

وأكد مدحت شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمرانى، أن مشاركة المطورين العقاريين فى فعاليات معرض سيتى سكيب مصر هذا العام تأتى فى إطار خطة الشركة للتواصل المباشر مع العملاء وذلك لتسويق مشروعاتها، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات العملاء فى مشروعاتهم السكنية وتنفيذها فى مشروعات الشركة لتلبية احتياجات العملاء.

وأشار إلى أن المعرض ينطلق هذا العام فى ظروف استثنائية تشهد بداية نشاط السوق العقارية منذ بدء أزمة كورونا فى مصر مارس الماضى، مع وجود طلب حقيقى وقوى من العملاء، بالإضافة إلى تقديم الشركات العقارية لمنتجات متنوعة وأنظمة سداد مرنة، وكلها عوامل تبشر بنجاح المعرض فى نسخته الجديدة.

وأوضح تامر بكير، الرئيس التنفيذى لشركة ركاز للتطوير العقارى، أن السوق العقارية بدأت تشهد تحسناً ملحوظاً ويزداد تدريجياً منذ يونيو الماضى، حيث بدأ العملاء فى تنفيذ الطلب المؤجل منذ بدء أزمة كورونا فى مصر خلال شهر مارس الماضى.

وأوضح أن «ركاز مصر» تشارك فى معرض سيتى سكيب مصر الحالى باعتباره أحد الأحداث المهمة بالسوق العقارية التى تحقق التواصل المباشر بين الشركة والعملاء، كما أنه يعد فرصة للتعرف على احتياجات العملاء وتفضيلاتهم فى المشروعات والاستفادة منها فى تطوير مشروعات وخطط الشركة.

وأشار إلى أن المعرض يفيد الشركات العقارية فى التعرف على متطلبات العملاء، واستخدام هذه البيانات فى تقديم منتج عقارى يناسب العميل المستهدف، بالإضافة إلى أن المعرض فرصة لتوافر منتجات عقارية من شركات عقارية متعددة فى نفس المكان، مما يتيح للعميل اختياراً أفضل وبعروض حصرية لا تتوافر إلا فى فترات المعرض.

فارس خليل: مشاركة أكثر من 50 جهة عارضة في نسخة 2020

وقال فارس خليل، مدير معرض سيتى سكيب مصر، إن المعرض يضم عدداً كبيراً من الشركات العقارية التى تقدم منتجات متنوعة ما بين السكنى والإدارى والتجارى والتجزئة والمشروعات الفندقية، وهو ما يجعل المعرض فرصة للعملاء الباحثين عن وحدة مهما كان نشاطها، والاستفادة من العروض الحصرية المقدمة خلال فترة المعرض فقط.

وأوضح أن نسخة المعرض للعام الجارى شهدت إقبالاً كبيراً من الجهات العارضة والتى تبلغ أكثر من 50 جهة عارضة مشاركة فى هذه النسخة، والتى تتنوع ما بين شركات جديدة وشركات موجودة بالمعرض بشكل سنوى، حيث يعد المعرض فرصة للتنويع فى محفظة الشركات الموجودة به.

وأكد أن الالتزام بمعايير السلامة والإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة المصرية لعودة نشاط المعارض يعد من أبرز أولويات الشركة المنظمة للمعرض، وذلك التزاماً بتلك الإجراءات وللحفاظ على سلامة الموجودين بالمعرض من العارضين والعملاء، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لتنفيذ نسخة تضم أكثر التجارب أماناً وتعزيزاً لمستويات الثقة فى عودة نشاط المعارض. ولفت إلى أن الاستثمار العقارى فى مصر هو الأكثر أماناً واستقراراً فى ظل الظروف الحالية التى يشهدها العالم نتيجة أزمة كورونا، فهو لا يزال ملاذاً آمناً للاستثمار، كما أن قيمته ترتفع باستمرار على مدار السنوات، كما أن هناك تطورات إيجابية ملحوظة طرأت على صناعة العقار فى مصر تجعله قادراً على مواكبة المنافسة العالمية.

وقال أحمد أسامة، رئيس القطاع التجارى بشركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقارى، إن المشاركة فى فعاليات معرض سيتى سكيب مصر هذا العام تأتى فى إطار حرص الشركة على الوجود فى أحد أهم الأحداث العقارية المهمة بالسوق، والتواصل المباشر مع العملاء للتعرف على احتياجاتهم وتفضيلاتهم السكنية، وقياس مدى التطورات التى طرأت على اختيارات العملاء خلال فترة «كورونا».

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 200 مليون جنيه بمشروعى «ريفان» و«ريفان سكوير» خلال فعاليات معرض سيتى سكيب.