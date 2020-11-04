القصة الكاملة لأزمة "عمر المحتار" فيلم هاني رمزي الجديد

تسبب الفنان هاني رمزي فى أزمة خلال الساعات الـ24 الماضية بعد أن كشف عن اسم فيلمه الجديد "عمر المحتار"، والذى اعتقد البعض أنه سخرية من اسم المجاهد والبطل الليبي عمر المختار الذي جاهد الاستعمار الإيطالي فى ليبيا لسنوات عديدة.

عقب إعلان رمزي عن اسم الفيلم، تظاهر عدد كبير من المواطنين الليبين ضد رمزي ووزارة الثقافة المصرية، مطالبين بتغيير اسم الفيلم لأنه إهانة لرمز وطني كبير فى ليبيا، ومن بينهم تقدمت ناشطة ليبية تدعى انتصار محمد بطلب لوزارة الثقافة الليبية لمخاطبة الحكومة المصرية.

ورد هاني رمزي عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقال: “أعتذر لكل اللي فهم إننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار، الفيلم ليس له علاقة به، ونحن صناع الفيلم شغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد، ولذلك سنقوم بتغيير اسم الفيلم وآسف لما حدث وأرجو قبول اعتذاري”.

فيلم "عمر المحتار" يعد من الأعمال الكوميدية، وهو بطولة الفنان هاني رمزي، ومن تأليف سامح سر الختم وشادى محسن، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويعد هذا العمل عودة هاني رمزي للسينما، بعد غياب أكثر من عامين ونصف، منذ قدم آخر أعماله الفيلم الكوميدي "قسطي بيوجعني" مع الفنانة مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وآخرين ومن إخراج إيهاب لمعي.

يذكر أن رمزي كان يفكر جديا فى تقديم جزء جديد من فيلم غبي منه فيه ولكنه حتى الآن لم يعط الموافقة النهائية، مؤكدا أنه مازال ينتظر قراءة الورق حتى يعطي الموافقة النهائية.