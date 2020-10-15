"الأورمان": نوفر "لاب توب" لطلاب الجامعات من ذوي الاحتياجات الخاصة

قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، إن هناك مبادرة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتتضمن تقديم أجهزة "لاب توب"، لكل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من كانوا في سنوات التعليم الجامعي العادية، أو طلبة في الماجستير.

وأضاف شعبان لـ"الوطن"، أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الجامعات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الجمعية متكفلة بأي عدد من أجهزة الـ"لاب توب" للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقدرا التكلفة الإجمالية للمبادرة بـ14 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الجمعية أيضا أطلقت مبادرة أخرى مع وزارة التضامن الاجتماعي، تتضمن توفير مشروعات متناهية الصغر لشباب الحرف والمهن، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه.

وكانت الجمعية في إطار مساعدات المجال الطبي لمساعدة غير القادرين، قامت بتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وسماعات طبية على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدا أنه على مدار الأعوام السابقة سلمت الجمعية عدد 15.038جهازا تعويضيا وعدد 6.840 سماعة طبية، وأنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى بالمحافظات لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وتحت رعاية السادة المحافظين .

وتعد "الأورمان" أحد الجمعيات الأهلية، المشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها رئيس الجمهورية، حيث تقوم بإعادة إعمار وتنمية عدد كبير من القرى الأشد احتياجا بجميع أنحاء المحافظات، من خلال ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل أسقف لها وباب وشباك ومحارة وأرضيات سيراميك وتوصيل مياه شرب نقية وكهرباء وعمل وصلات السباكة بالحمامات والمطابخ داخل هذه المنازل، فضلا عن فرشها كاملة، وذلك ضمن 20 جمعية أخرى تشارك في المبادرة، وتتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن