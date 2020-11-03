فحص 1423 سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في جنوب سيناء

استقبلت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بمدن محافظة جنوب سيناء، عددًا من الحوامل، للكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين، ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إنه جرى استقبال 1423 سيدة من السيدات الحوامل، منذ انطلاق أعمال المبادرة قبل ثلاثة أشهر، وجرى توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار أعمال المبادرة القومية للعناية بصحة الأم والجنين، بكافة مدن المحافظة، وأوضح "رخا" أنه جرى تدريب الفرق الطبية للمشاركة في أعمال المبادرة، لتوفر الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل، ونشر الوعي بالمشاكل الصحية التي تواجه الأمهات الحوامل خلال فترة الحمل وما بعد الحمل، من خلال 13وحدة ومركز طبي بكافة مدن المحافظة .

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، وفيروس بي، ومرض الزهري، والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين، وتوفير كافة التحاليل والفحوصات المتكاملة، بالإضافة لقياس الضغط والسكر والوزن والطول، وتقديم سبل الرعاية والمتابعة الكاملة للحوامل قبل وأثناء وبعد الولادة .

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة تقدم رعاية صحية شاملة للأم الحامل والجنين والطفل حديث الولادة، خلال فترة الحمل وما بعده لاكتشاف عوامل الخطورة للأم والمولود، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة.

كما تقدم خدمات بالوحدات الصحية بأبوصويرة ورأس مسلة والمركز الحضري برأس سدر ، والمركز الطبي بأبوزنيمة ، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس ، ومركز رعاية الأمومة و الطفولة والمركز الطبي بتوشكي والوحدات الصحية بالجبيل والوادي بطور سيناء ، والوحدة الصحية بالطرفة بكاترين ، والمركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ ، والوحدة الصحية بالعصلة بدهب ، والمركز الحضري بنويبع .