عماد أديب عن الانتخابات الأمريكية: الأعقد والأصعب في التاريخ الحديث

حذر الكاتب الصحفي عماد الدين أديب المحللين والسياسيين والصحفيين من القفز إلى أي نتائج في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهذه أعقد وأصعب انتخابات في التاريخ الحديث الأمريكي، ويوجد بها 6 صفات، وهي كالتالي: أنها تحدث في جائحة، وشهدت أكبر ميزانية للإنفاق بقيمة 6.5 مليار دولار، وأن الذين وصلوا إلى الصناديق سواء بالبريد أو شخصيا وصلوا إلى 100 مليون، وأنها أول انتخابات يكون عدد المصوتين بالبريد فيها، أكبر ممن ذهبوا لصناديق الاقتراع.

وأضاف "أديب"، في مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، أن هذه أول انتخابات يكون الإعلام فيها منحازا كليا، وبالدرجة الأولى مع مرشح واحد، وهو "جو بايدن"، ضد المرشح الآخر، ولا يعطي دونالد ترامب، إلا السخرية والتحريض أو تغطية مجتزأة.

وتابع الكاتب الصحفي، أن الانتخابات لم تبدأ اليوم، لكنها بدأت بالنسبة للحزب الديمقراطي في اليوم التالي لنجاح ترامب عام 2016، حيث بدأوا بسياسة تقوم على 3 عناصر، وهي: أن كل الولايات التي فازت بها هيلاري الحفاظ عليها، وعدم خسارة بايدن للولايات التي خسرتها كلينتون، بالإضافة إلى أن الولايات المتأرجحة مثل تكساس وفلوريدا وغيرها، يجب تنفيذ هجوما معاكسا عليها للحصول على أصواتها، وهي لو خسرها ترامب سيفقد الرئاسة.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن، حيث فُتحت قبل قليل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل خاص إلى 6 ولايات منها ولاية بنسلفانيا هي مهمة للطرفين، إذ تملك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وتعد ولاية أوهايو كذلك من الولايات المتأرجحة المهمة للمرشحين.

وهناك ولايات شبه محسومة النتائج لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين، إذ من المعروف أن 14 ولاية تصوت عادة لصالح الديمقراطيين، وتشكل في مجملها 188 صوتا في المجمع الانتخابي، من أبرز هذه الولايات كاليفورنيا.