عماد أديب: مخاوف من حدوث "السيناريو الكابوس" في الانتخابات الأمريكية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب إنه من الوارد في الانتخابات الأمريكية الحالية ألا يصل أحد المرشحين إلى النسبة المطلوبة وهي 270 صوتًا في المجمع الانتخابي بسبب تأرجح الولايات، وبالتالي قد يجتمع مجلس النواب الأمريكي يوم 6 يناير لاختيار أحد المرشحين رئيسًا للبلاد.

وأضاف "أديب"، في مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، أن هناك احتمالا آخر وهو "السيناريو الكابوس" بالنسبة للولايات المتحدة وهو خسارة ترامب، ولكنه سيخرج ويحتفل ويعلن تزوير الانتخابات وأنه سيذهب إلى المحكمة العليا، ويحتج على بعض السلوكيات التي حدثت في الانتخابات ويشكك في النتيجة التي جاءت بالبريد.

وأوضح أن هناك تخوفات من تحرك أنصار "ترامب" وهم يحملون السلاح في الشوارع وتحدث أعمال سلب ونهب، خاصة وأن ترامب عين 3 شخصيات في المحكمة العليا، وهو يهيئ الرأي العام لأن ذلك قد يحدث.

وتابع الكاتب الصحفي أن ولاية بنسلفانيا لها 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، والمعركة فيها بالنسبة لبايدن نفسية قبل أن تكون انتخابية، لأنها المنطقة التي عاش فيها طفولته، واستعان فيها بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بالإضافة إلى الحملة الدعائية الضخمة التي نظمها هناك.

وكشف، أن العالم كله ينتظر نتيجة هذه الانتخابات، لأن المرشحين لهما رؤية مختلفة في العديد من القضايا، فـ"بايدن"، يرى أن العدو الأول هو روسيا، ويؤيد استخدام الطاقة النظيفة، وإعادة تأهيل إيران، وإعادة الإرث الديمقراطي في العالم، وعودة موضوع الربيع العربي، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الأخرى، وفرض إجراءات عقابية على دول الخليج، وإعادة فتح قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ويستطيع التعامل مع تركيا، ولن يتخذ موقف متشدد من سد النهضة.

بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن العدو الأول هو الصين، ويؤيد استخدام الطاقة التقليدية المعروفة، وإلغاء الاتفاق مع إيران، ويرى إمكانية الحديث مع كوريا الشمالية، ويرى أن دول الخليج لديهم صناديق سيادية ويمكن التعامل معهم، وضرورة وضع عقوبات على تركيا، كما أنه اتخذ موقف متشدد مع سد النهضة.

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين أديب إلى أن موقع الدولار والذهب سوف يتأثر تمامًا بتغير ترامب ووصول بايدن إلى الحكم، والخلاف في الولايات المتحدة الأمريكية بين من يمثل ييمين اليمين، ومن يمثل اليسار الوسط، مؤكدًا أن الحالة اليقينية الوحيدة في الانتخابات "عدم اليقين".