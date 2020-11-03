عاجل.. إخلاء محطة القطار الرئيسية في أوترخت بهولندا بعد تهديد إرهابي

أخلت السلطات الهولندية محطة القطارات الرئيسية في مدينة أوترخت بسبب "تهديد إرهابي"، قبل أن تلقي القبض على شخصين مشتبه بهما.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة التهديد الإرهابي الذي دفعها لإخلاء محطة القطارات الرئيسية في أوترخت مساء الثلاثاء، وفقًا لمصادر متعددة.

وأوضحت شرطة أوترخت على حسابها الرسمي على موقع تويتر: "بعد موقف مريب داخل قطار، توقفت حركة القطارات في محطة أوترخت وتم إخلاء المحطة تمامًا، الشرطة تبحث الآن عن مشتبه به داخل قطار".

وأكدت الشرطة أنه تم اعتقال شخصين مشتبه بهما وهما قيد التحقيق الآن، وسيتم استئناف حركة القطارات قريبا.