المراغي يشكل مجلس تنفيذي لإدارة ملف"الجامعة" و"المؤسسة الثقافية"

أصدر جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، قرارا بتشكيل مجلس تنفيذي يتولى إدارة ملف "المؤسسة" و"الجامعة".

وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن من النقرر أن يجتمع "المجلس" قريبا لبدء إجراءات خطة التطوير.

وجاء في نص القرار، أن "رئيس الاتحاد" أصدر القرار رقم " 49" لسنة 2020، بتاريخ 2-11-2020، بشأن تشكيل مجلس تنفيذي يتولی إدارة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية تحت إشراف محمد عبدالعزيز جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأضاف وهب الله، في بيان، أن عضوية "المجلس" تتكون من إيهاب عبد العاطي،المستشار القانوني بوزارة القوى العاملة ، وأحمد يوسف، ممثل وزارة القوى العاملة ، ووائل عبد الحميد شرف الدين ، رئيس اللجنة النقابية"،وممثل وزارة التعليم العالي.

وتستعد النقابات العمالية، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لعمل ندوات تعريفية داخل المصانع والشركات لتوعية العمال والموظفين، من خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، مع التشديد على أهمية ارتداء الكمامة وعدم خلعها.

وشددت الحكومة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وأكدت على تنفيذ قرار غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة بداية من اليوم، فى وسائل النقل الجماعى، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التى تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

وأكدت الحكومة أن أى منشأة أو محال ستخالف القرار ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة سيتم غلقها على الفور، موضحة أن أى استهانة فى التعامل مع فيروس كورونا أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة يعنى العودة مرة أخرى للإجراءات الصارمة وغلق المحال والكافيهات والمقاهى والمولات ووقف الأنشطة الترفيهية والاجتماعية مرة أخرى، منعا للاختلاط والتزاحم.