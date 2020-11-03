اتحاد العمال يعلن خطته لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

تستعد النقابات العمالية، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لعمل ندوات تعريفية داخل المصانع والشركات لتوعية العمال والموظفين، من خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، مع التشديد على أهمية ارتداء الكمامة وعدم خلعها.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن النقابات العامة تستعد مع لجانها النقابية بالشركات والمصانع، لعقد سلسلة من الندوات بحضور المتخصصين من أجل التوعية بخطر فيروس كورونا، موضحًا أن كل رئيس نقابة سيكون مسئولًا بالتنسيق مع رؤساء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة بكافة المنشآت لسرعة عقد اللقاءات والندوات.

وأضاف "وهب الله"، لـ"الوطن"، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يشدد دائمًا على اهمية اتباع الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الاتحاد شكل لجنة أثناء الموجة الأولى من الفيروس، لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، ضد الفيروس اللعين.

وتابع، أنه تم توفير كل الاحتياجات اللازمة من بوابات التعقيم، وأجهزة قياس درجات الحرارة، والعمل على استخدامها قبل دخول الرواد سواء في مبنى الاتحاد العام، أو في المؤسسات العمالية التابعة، موضحًا أنه تم توفير كل أدوات التعقيم والتطهير اللازمة للملاعب الموجودة بالمؤسسة الاجتماعية، وكذلك توفير كل أدوات التعقيم والتطهير لكل الأماكن بالمؤسسة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، من خلال رئيس اللجنة وأعضائها.

وشددت الحكومة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وأكدت على تنفيذ قرار غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة بداية من اليوم، فى وسائل النقل الجماعى، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التى تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

وأكدت الحكومة أن أى منشأة أو محال ستخالف القرار ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة سيتم غلقها على الفور، موضحة أن أى استهانة فى التعامل مع فيروس كورونا أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة يعنى العودة مرة أخرى للإجراءات الصارمة وغلق المحال والكافيهات والمقاهى والمولات ووقف الأنشطة الترفيهية والاجتماعية مرة أخرى، منعا للاختلاط والتزاحم.