سكن ثنائي وعزل صحي ووثيقة تأمين.. أبرز آليات عمل موسم العمرة هذا العام

قال رضا زيدان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية السعودية، وضعت آليات تشغيل لموسم العمرة الحالي، بالنسبة للمعتمرين الوافدين من خارج المملكة، وبدأ قدومهم لآداء المناسك منذ الأحد الماضي.

وأضاف لـ"الوطن"، أن تلك الآليات والضوابط، يتم تنفيذها منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، حتى نهاية ديسمبر، لافتا إلى أنه قد تحدت تغيرات فى عدد من الضوابط، بداية من شهر يناير المقبل.

وأشار إلى أن آليات العمل التى وضعتها المملكة حاليا، تشمل العديد من الإجراءات أهمها:

1- مدة برنامج العمرة 10 أيام فقط تشمل الـ 3 أيام العزل الصحى بأحد الفنادق فور وصول المعتمرين للمملكة.

2- تسكين المعتمرين سيكون بفنادق فئة 3 و4 و5 نجوم.

3- لن تقل مساحة الغرفة الفندقية عن 9 أمتار.

4- إقامة فردان فى الغرفة بحد أقصى.

5- قصر السفر لاداء المناسك على الفئة العمرية من سن 18 إلى سن 50 سنة.

6- كل مجموعة عمرة مكونة من 50 فردا.

7- توفير قائد صحي ومشرف لكل مجموعة منذ وصول المعتمرين وحتى مغادرتهم للمملكة.

8- تحميل الوكيل الخارجي "غير السعودى "تكاليف الحجرالصحي بفنادق المملكة شاملة الوجبات والاعاشة عند حدوث إصابات بكورونا بين المعتمرين.

9- تخصيص 10% من الغرف بالفندق لحالات العزل الصحى عند وجود اصابات بكورونا.

10- لابد من وجود وثيقة تأمين للمعتمر تشمل علاج فيروس كورونا.

11- تأشيرة العمرة لن تصدرالا بعد التاكد من الكشف الطبي الخاص بكورونا وإتمام التعاقد مع مقدمي الخدمات والطيران.

12- يجب أن تقوم شركة السياحة بحجزمواعيد أداء العمرة قبل وصول المعتمرين إلى المملكة عبر المنصه "إعتمرنا"

13- كل تحركات مجموعات المعتمرين، تكون مع بعضهم طوال فترة البرنامج.

14- أقصى حمولة للأتوبيسات سعة 50 راكب بالتنقلات الداخلية بالمملكة 25 فردا.