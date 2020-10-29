خبير: وزارة السياحة ستعلن عن ضوابط منظمة لإتمام العمرة

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن المملكة العربية السعودية، صرحت بشكل صريح أن يتم توفير رحلات للعمرة لكل المسلمين حول دول العالم، وهو ما سيعزز العمل من الشركات المصرية للحج والعمرة.

وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الشركات ستبدأ في تنظيم عملها لتنظيم الرحلات إلى المملكة، فور الإعلان عن الضوابط الخاصة بالمملكة، موضحا أن وزارة الصحة ووزارة السياحة، سيكون لهما دور خلال الفترة المقبلة، لتوفير والاطمئنان حول الضوابط الخاصة بتوفير الرحلات: "العمرة ليها 3 مراحل، ودي ثاني مرحلة".

وأكد أن المرحلة الثانية، أعلنت بشكل عام، ولم يتم تحديد ضوابط أو شروط المعتمرين القادمين من الخارج، حيث أن وزارة السياحة، ستقوم بإصدار الضوابط المنظمة الخاصة بالعمرة.