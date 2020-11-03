عواض وموافي يفتتحان مؤتمر شرق الدلتا الأدبي بكفر الشيخ

افتتح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يرافقه اللواء أشرف موافي، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي في دورته التاسعة عشر بالمركز الثقافي بمحافظة كفر الشيخ، بعنوان "نحو ثقافة جماهيرية فاعلة"، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري، ويترأسه الفنان دكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، ويتولى أمانته الشاعر أكرم عقل، وتحمل هذه الدورة اسم الأديب أحمد ماضي، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الأدبية للهيئة العامة لقصور الثقافة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائي.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وباقة من المطبوعات المتميزة وبأسعار مخفضة، أعقبه تفقد معرض الجوبلان من انتاج وحدة الحرف البيئية بقصر ثقافة فوه، تلاه افتتاح معرض فني لأعمال الفنان دكتور عبدالوهاب عبدالمحسن.

تلا ذلك بداية جلسة افتتاح المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم رحب مقدم الجلسة الأديب طارق العوضي بالحضور، شاكرا جهود فرق العمل للتحضير لهذا المؤتمر، ثم تحدث أمين عام المؤتمر عن اختيار عنوان المؤتمر واختيار الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن لرئاسته، وذلك للسعي لخلق ثقافة فنية جماهيرية ترقى بالذوق العام في كل المجالات، كما أشاد بدور الأديب أحمد ماضي الذي تحمل الدورة اسمه في جمع ودعم المبدعين والموهوبين من كفر الشيخ وخارجها، أعقبها كلمة رئيس المؤتمر والذي شكر للادباء اختيارهم له لرئاسة المؤتمر وأكد ان كثير من الأدباء كانوا ملهمين له في كثير من أعماله الفنية وأكد أن دور الفن والأدب مترابطان ومتكاملان لمصلحة الجماهير.

تحدث رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي عن جهود الإقليم في ترسيخ فكرة الثقافة الجماهيرية الفاعلة والمؤثرة في الجمهور من خلال مواقع الإقليم، كما ضرب أمثلة لإحتفاليات كبرى جماهيرية في عيد الفلاح ونصر أكتوبر والحد من العنف ضد المرأة، وأشاد بدعم رئيس الهيئة لفكرة القوافل الثقافية، وأكد أن رؤية المؤتمر متماسة مع رؤية الهيئة في السعي وراء الجمهور أينما كان بشتى انواع الثقافة، كما وجه الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر.

وفي كلمته أكد "عواض" على انحيازه لأمانة المؤتمر وتقديره لجهودهم لإتمام المؤتمر رغم الظروف والإجراءات الاحترازية، وانه مع كل جهد مخلص متمنيا قضاء مؤتمر ناجح ومثمر، وأكد على شغفه لمعرفة توصيات المؤتمر ودراستها لتحقيق كل ما يفيد الحركة الأدبية.

اختتمت جلسة الافتتاح بفقرة التكريمات حيث تسلم سكرتير عام محافظة كفر الشيخ درع الهيئة العامة لقصور الثقافة نائبا عن السيد المحافظ، كما تسلمت رحيل المتولي درع المؤتمر تكريما لروح والدها الشاعر ممدوح المتولي، ودرعا آخر للروائي الكبير د. رضا البهات، ودرعا للأديب عبدالعزيز إسماعيل وتسلمه عنه الأديب سمير الفيل، وسط حضور كوكبة من أدباء محافظات الإقليم والمؤتمر العام والقيادات الثقافية والتنفيذية.