وفاة الشاعر ممدوح المتولي متأثرا بكورونا

توفي الشاعر ممدوح المتولي، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا، وفق ما أكّدته الكاتبة هالة فهمي في تصريح خاص لـ"الوطن".

ونعت الكاتبة هالة فهمي، الشاعر الراحل قائلة: "كان الزميل ممدوح ينأى بنفسه عن الدخول في صراعات أو مهاترات، عذرًا أننا نسيناه وسط الصراعات الصغيرة الرخيصة، وعزائي لأهل ممدوح وأصدقائه ولقبيلة كتاب مصر والعالم العربي الذين أحبوه وعرفوا كم رقيه ونبله".

وكان الشاعر ممدوح المتولي يعاني من مرض منذ فترة ولم يرغب في معرفة أحد به، كما أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، كما كان يتلقى العلاج في مستشفى الصدر بكفرالشيخ، ونُقل بعدها إلى مستشفى عزل بلطيم المركزي.